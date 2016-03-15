"Ankara'daki bombalı saldırının yarattığı sarsıntı 1,4 büyüklüğünde depreme eşit"

Ankara'da 37 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda aracın patladığı esnada yarattığı etki 1,4 büyüklüğündeki depreme eşit olduğu söylendi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Kurtuluş saldırının gerçekleştiği noktaya 8.5 kilometre mesafedeki Lodumlu Deprem İstasyonu verilerini inceleyerek bombanın etkisinin 1,4 şiddetinde bir depreme eşit olduğunu ifade ederek " Lodumlu İstasyonuna gelen dalgaların analizini yaptık. Bu analiz neticesinde oradaki yatay-düşey ve kuzey-güney yönlü dalgaların analizinden kuzey-güney yönünde gelen dalgalarda bu patlamanın 1,4 büyüklüğünde bir deprem yarattığını hesapladık" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Cengiz Kurtuluş, Doç. Dr. Serkan Irmak, Doç. Dr. Fadime Sertçelik, Doç. Dr. İbrahim Sertçelik ve araştırma görevlileri Evrim Yavuz ile Hamdullah Livaoğlu'ndan oluşan çalışma grubu, patlamanın oluşturduğu sarsıntıyı kaydeden ve saldırının gerçekleştirildiği noktaya 8,5 kilometre mesafedeki Lodumlu Deprem İstasyonu'nun kayıtlarını inceledi.

Çalışma sonucunda saldırının, 1,4 büyüklüğündeki depremin etkisiyle aynı ve patlamayla açığa çıkan enerjinin Richter ölçeğine göre 60 kilogram dinamitin patlatılması sonucu açığa çıkan enerjiye eşdeğer olduğu belirlendi. Ayrıca, sismik kaydın frekans içeriğinin olayın milisaniye aralığında iki patlamadan oluştuğunu ortaya koyduğu tespit edildi.

KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kurtuluş, "Lodumlu İstasyonuna gelen dalgaların analizini yaptık. Bu analiz neticesinde oradaki yatay-düşey ve kuzey-güney yönlü dalgaların analizinden kuzey-güney yönünde gelen dalgalarda bu patlamanın 1,4 büyüklüğünde bir deprem yarattığını hesapladık" diye konuştu.

'Oluşan sarsıntılar çok şiddetli'

Kurtuluş, "Patlamada açığa çıkan enerjinin Richter ölçeğine göre 60 kilogramlık dinamit patlamasına eşdeğer olduğunu bulduk. Patlamanın tek bir patlama olmadığını, çok kısa aralıklarla iki patlamadan oluştuğunu saptadık. Dolayısıyla burada oluşan sarsıntılar çok şiddetli olup, oradaki insanlara, vasıtalara ve binalara büyük zarar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar hep depremlerden gelen dalgaları analiz ettiklerini ama bu sefer patlamadan gelen 3 bileşenli sismometreden çıkan dalgaların analizini yaptıklarını anlatan Kurtuluş, "Bu türlü çalışmaların böyle patlamalardaki şiddet, büyüklük ve aynı zamanda ne kadar enerji çıkaran patlayıcı miktarının hesaplanmasında da etkin olabileceğini gösterdik" şeklinde konuştu.

Benzer bir çalışmanın 11 Eylül saldırılarında New York'taki ikiz kulelerin çökmesi sırasında yapıldığına dikkat çeken Sertçelik, "Birinci kulenin çökmesinin 3,2, ikincisinin de 2,8 büyüklüğünde bir depreme karşılık geldiği gözlendi. Amerikalıların orada çok fazla istasyonları var. Bize en yakın istasyon Kandillinin istasyonu. AFAD'ın verilerini alarak da bu çalışmayı güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.