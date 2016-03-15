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ABD'den 20 Mart için terör saldırısı uyarısı

"Devlet ve hükümet binaları gibi yerlerden uzak durun"

15 Mart 2016 10:04

ABD Büyükelçiliği’nin Kızılay saldırısından iki gün önce, cuma günü Ankara’ya yönelik yapılacak terör saldırısı uyarısı gündemdeki yerini korurken, yeni bir terör saldırısı uyarısı daha yapıldığı ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD sermayeli şirketlere gönderilen istihbarat notunda, 20 Mart için terör saldırısı uyarısında bulunuldu.

Notta, devlet ve hükümet binaları gibi terörün hedefi olabilecek yerlerden uzak durulması istendi; kamu binaları, askeri yerleşkeler, diplomatik misyonlar, meydanlar, ibadet yerleri ve turistik yerler gibi lokasyonlara yönelik tehlikeye dikkat çekildi. Notta, Nevruz’un hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle olayların artabileceğine işaret edilirken, “Gruplaşmanın oluştuğu her yerden uzak durun. Hedef olabilecek yerlerden (hükümet tesisleri, elçilikler, AVM’ler gibi) uzak durun. Yol güzergâhlarınızı bu hafta için yapılacak ikazlara göre değiştirin/ayarlayın. Ailenizi ve yakınlarınızı durumdan haberdar edin” denildi.

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