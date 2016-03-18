Ankara'daki saldırıda anne karnında hayatını kaybeden 6 aylık bebek toprağa verildi

Ankara Kızılay’daki terör örgütü TAK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis memuru 6 aylık hamile 42 yaşındaki Songül Bektaş'ın kaybettiği bebeğinin cenazesi gözyaşları arasında Çorum’un Alaca İlçesi toprağa verildi.

Patlamanın ardından ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bektaş burada tedavi altına alındı. Karnındaki bebeğini kaybeden Anne Songül Bektaş’ın bebeği, hastanedeki operasyonla dün sabah alındı. Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işleminin ardından karayoluyla Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Yeşilyurt köyüne getirilen bebeğin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine polis memuru baba Muharrem Bektaş, ailesi ve akrabalarının yanı sıra Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kurtuluş Dönük, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Yakıcı, polis memurları ile köylüler katıldı.

Baba Bektaş yaptığı açıklamada, "Pazar günü ’Kızılay’a gidelim’ dedik. Güvenpark’taki bir bankın üzerinde oturduk. Caddeye yaklaşık 30 metre mesafedeydik, sohbet ediyorduk. O sırada caddede hızlı bir şekilde ilerleyen beyaz bir araba gördüm. Çevik kuvvete ait otobüsün sağa döndüğü sırada patlama meydana geldi. Gökyüzü alev gibi oldu, etraf mahşer yerine döndü.

Hemen kendimi arka tarafa atıp, kafamı korudum. Eşim hala bankın üzerinde oturuyordu. Hemen kolundan çekip, yere düşürdüm ve üzerine kapandım. Boynuna ve koluna plastik parçaları saplanmıştı. Kanamayı durdurmaya çalıştım, başaramadım. Yağmur gibi üzerimize parçalar yağıyordu. Eşimin sırtına benim de başıma parçalar isabet etti. Ben birkaç sıyrıkla atlattım.

Ama eşim kendini kaybetti. Hemen boynu kırılmasın diye başının altına çantasını koydum, ambulansı aradım. Allah razı olsun sağlıkçı arkadaşlar bir dakika içerisinde olay yerine geldiler. Kucağıma aldım kaldıramadım. Etraftan birkaç kişi yardım etti ve ambulansa kaldırdık. İki kez kalbi durdu, sonra yeniden çalıştırdılar. Altı aylık bebeğimiz vardı. Cinsiyetini de bilmiyorduk. Bebeği kaybettiğimizi bana sonradan söylediler. Sonra kız çocuğu olduğunu öğrendik. Biz de kız istiyorduk ama cinsiyetini bilmiyorduk. Eşime de söyledim kız olduğunu. Adını Elif koyacaktık" dedi.