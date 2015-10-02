Ankara'daki otobüs faciasında şoför Erol Ayas tutuklandı

Ankara Dikimevi Caddesi'nde otobüs durağında bekleyen 12 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan belediye otobüsü şoförü Erol Ayas kaza ile ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Mustafa Bilgili tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkedildi. Mahkeme Ayas'ı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Faciada hayatını kaybeden Selkin Çengel, Gülten Ünal, Hayati Özden, Ethem Saçak ve Asim Deryal son yolculuğuna uğurlandı.

İHA'da yer alan habere göre, Dikimevi Semti Cemal Gürsel Caddesi üzerinde dün saat 13.00 da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 kişiden Seklin Çengel, Gülten Ünal, Hayati Özden, Ethem Saçak ve Asim Deryal için cenaze namazı kılındı.

Karşıyaka Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Ankara Milletvekili Ali ihsan arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazenin ardından Selkin Çengel’in oğlu Mirza Çengel(10), babası Yücel Çengel ile birlikte annesini son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı. Selkin Çengel’in kızı ise annesinin naaşı cenaze aracına bindirildiği sırada hiçbir şeyden habersiz annesine el sallayarak uğurladı.