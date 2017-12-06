Ankara'daki operasyonda Fetullah Gülen'in yeğenin de gözaltına alındığı bildirildi  (2)

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65 GAYBUBET EVİNDE YAPILAN ARAMADA ŞUANA KADAR 60 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTI ALINDI  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  FETÖ'nun Ankara,  İstanbul, Afyon ve Kırıkkale illerinde gaybubet evi olarak kullandığı tespit edilen 65 ayrı evde arama ve  

06 Aralık 2017 15:07

65 GAYBUBET EVİNDE YAPILAN ARAMADA ŞUANA KADAR 60 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTI ALINDI 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  FETÖ\'nun Ankara,  İstanbul, Afyon ve Kırıkkale illerinde gaybubet evi olarak kullandığı tespit edilen 65 ayrı evde arama ve  FETÖ\'nun Ankara yapılanması ve mühendis yapılanmasında görev alan 97 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildi.  65 gaybubet evinde yapılan aramada  şuana kadar 40\'ı Bylock kullanıcısı 60 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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