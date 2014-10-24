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Ankara'daki operasyonda 8 polis serbest bırakıldı

Ankara'da, yasa dışı dinlemelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 polis serbest bırakıldı

24 Ekim 2014 02:37

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Savcısı Tekin Küçük tarafından yürütülen soruşturma kapsamında salı günü gözaltına alınan 8 polis serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasa dışı dinleme  ilgili "paralel yapı" iddialarına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirilen 4 şüpheliden 2'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcıları Tekin Küçük, Durak Çetin, Serdar Coşkun ve Sadık Bayındır, şüphelilerin ifadelerini alma işlemini tamamladı.

Akşam saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ve eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İki polis çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakılırken, eski Bitlis Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç ile eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Erdil savcılıkça alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak'ın da arasında olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

 

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