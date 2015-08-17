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Yaşam

Ankara'daki metro inşaatında kaza: 1 ölü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

17 Ağustos 2015 23:29

Ankara'da, Keçiören metro istasyonu inşaatında çalışan 45 yaşındaki Mehmet Kalaycı havalandırma boşluğunda bulunan ızgaraların kırılması üzerine yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, edinilen bilgiye göre olay, Keçiören ilçesi Mecidiye Mahallesi Mecidiye metroistasyonunda meydana geldi. İstasyon inşaatında görevli olan Mehmet Kalaycı (45) isimli işçi, istasyon havalandırma boşluğunda bulunan ızgaraların kırılması üzerine yaklaşık 10 metreden beton zemine düştü.  

Olayı gören çalışma arkadaşları sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalaycı’ya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kalaycı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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