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Ankara'daki kazada sürücü ve annesi öldü, 2 kızı ağır yaralı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Selda Var annesi ile birlikte hayatını kaybederken arka koltukta oturan 6 ve 8 yaşındaki kızları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

06 Haziran 2018 14:11

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Selda Var annesi ile birlikte hayatını kaybederken arka koltukta oturan 6 ve 8 yaşındaki kızları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Ovalılar Kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Selda Var (43) yönetimindeki 34 TF 0504 plakalı otomobil trafik ışıklarında bekleyen 06 BLP 88 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Feci kazada otomobil TIR’ın altına kadar girerek hurda yığınına dönüştü. Kazada, sürücü Selda Var ve yanında bulunan annesi Hatice Ulusal (62) olay yerinde hayatını kaybederken arka koltukta bulunan Derin Var (8) ve Deniz Var (6) ağır yaralı olarak Hamdi Eriş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri hurda yığınına dönen otomobilden yaralı ve cenazeleri çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Kaza sonrası yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan Ankara-Kızılcahamam Karayolu cenazelerin çıkarılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.


Görüntü Dökümü:
Kaza yerinden detaylar

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Cenazelerin çıkarılması

 

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