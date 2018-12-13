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Ankara'daki kazada ölen makinist Hulusi Böler, Tokat'ta toprağa verilecek

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- ANKARA'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında yaşamını yitiren 3 makinistten Tokat'tı Hulusi Böler (34), yarın memleketi Üzümören beldesinde son yolculuğuna uğurlanacak

13 Aralık 2018 19:53

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- ANKARA\'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında yaşamını yitiren 3 makinistten Tokat\'tı Hulusi Böler (34), yarın memleketi Üzümören beldesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren, saat 06.30\'da, Anıttepe\'deki Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı\'ndan hareket etti. 206 yolcusu bulunan tren, saat 06.36\'da, Marşandiz İstasyonu\'na girişinde yol kontrolünde görevli kılavuz tren ile kafa kafaya çarpıştı. Trenin 2 vagonu hurdaya döndü. İstasyondaki üst geçit de çarpmanın etkisiyle trenin üzerine çöktü. Büyük hasar gören kılavuz tren ise yaklaşık 30 metre savrularak ters dönüp raydan çıktı. Kazada, 3\'ü makinist, 6\'sı yolcu toplam 9 kişi yaşamını yitirdi, 86 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden makinistlerden Hulusi Böler’in Tokatlı olduğu öğrenildi. Böler\'in acı haberi il merkezine bağlı Üzümören beldesinde yaşayan akrabalarına ulaştı. 11 yıldır TCDD\'de makinist olarak görev yapan Böler’in iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Böler\'in cenazesi yarın Üzümören beldesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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