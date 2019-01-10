Ankara'daki kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti; YHT Bölge Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Ölen makinistin bildirmesi gerekirdi

Başkentte 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili soruşturmada, kazadan 4 gün önce tren trafiklerinin değiştirilmesine ilişkin yayımlanan emirde imzası bulunan YHT Bölge Müdürü Duran Yaman’ın ifadesinde, "Makinistin birinci hatta girmesi gerekirken ikinci hattan gittiğini bariz bir şekilde bilmesi ve bunu acil şekilde merkeze bildirmesi gerekirdi" demiş.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre kendisinin sahada denetim görevi olmadığını, trafik işleyişinden de trafik ve servis müdürünün sorumlu olduğunu öne süren Duran, kazayla ilgili ölen makinist ve makasçı Osman Yıldırım’ı suçlarken, “Bahse konu trenin makinistinin birinci hatta girmesi gerekirken ikinci hattan gittiğini bariz bir şekilde bilmesi ve bunu acil şekilde merkeze bildirmesi gerekirdi” dedi.

Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak sorgulanan YHT Bölge Müdürü Yaman, ifadesinde özetle şunları söyledi:

“Ben kazayla ilgili olay yerinde yaptığım çalışmalar neticesinde, makasçının hattı, 1. hatta bağlaması gerekirken bağlamadığını ve buna rağmen hareket memuruna bağlanmış gibi teminat vermesi sonucu kazanın meydana geldiğini tespit ettim. Bahse konu trenin makinistinin birinci hatta girmesi gerekirken ikinci hattan gittiğini bariz bir şekilde bilmesi ve bunu acil şekilde merkeze bildirmesi gerekirdi ancak henüz kayıtları net olarak incelemediğimden bildirip bildirmediğini de bilmiyorum. Bu kazanın oluşumunda benim bölge müdürü olarak herhangi bir kabahatim ve kusurum yoktur."