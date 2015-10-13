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Ankara'daki katliamda hayatını kaybeden simitçi de unutulmadı

"Ekmek parası kazandı; öldü"

13 Ekim 2015 20:10

Ankara Tren Garı önünde ve miting alanında 97 kişinin hayatını kaybettiği Barış Mitingi öncesi gerçekleşen katliamın izleri hala sürüyor. Katliamda ölenler için patlamaların olduğu yere karanfiller bırakan kayıp yakınları ve Liseli LGBTİ’ler miting alanına simit satmaya gelen simitçi genci de unutulmadılar. Simitçinin, üzerine “Ekmek parası kazandı. Öldü” yazılı bir not iliştirilen montu ve simit dolu atkısı alana bırakıldı.

Sanatfilan.com adresinde yer alan habere göre; Ankara'daki katliam sonrası bedenlerden kopan parçaların üst geçit parmaklıklarından temizlenmediğini gören kayıp yakınları tepki gösterdi. 

Ankara Liseli LGBTİ‘ler de Ankara katliamında ölen simit satıcısının anısına Ankaralılara simit dağıttı. Simide asılı bildiride şunlar yazıyordu: “10 Ekim Ankara katliamında zenginlerin iktidarı için simit satan emekçiyi, 10 yaşındaki çocuğu, barışa inat edenleri katlettiler. Öfkeliyiz, katliamın tanığıyız, unutturmayacağız.” 

Ankara Liseli LGBTİ’ler ayrıca, insan hakları heykeline de karalar bağladı.

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