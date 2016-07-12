Ankara’daki IŞİD davasında tutuklu kalmadı!

Türkiye’deki eylemleriyle yüzlerce kişiyi öldüren radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in eleman ve malzeme temin ettikleri gerekçesiyle, Ankara'daki en büyük cihatçı gruplardan Tekfirci Tatlıbal grubu üyesi 17 kişi hakkındaki davada tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme, Suriye’ye giden kişilerin IŞİD saflarında savaşmaya değil, madde bağımlılığından kurtulmak için tedaviye gittiklerini öne süren Mehdi Tatlıbal’ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın daha tahliyesine karar verdi.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, Ankara’nın Hacı Bayram Mahallesinde faaliyet gösteren ve IŞİD’e elaman temin ettiği öne sürülen Tatlıbal grubuna yönelik 10'u tutuklu 17 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada, Suriye'deki çatışmada ölen Murat Targu'nun babası Nihat Targu tanıklık yaptı. Baba Targu, oğlunun 2014 yılında evden ayrıldığını belirterek, “2015 yılının Ocak ayında beni aradı ve Suriye'de olduğunu, Allah için savaştığını söyledi. Daha sonra oğlumun ölüm haberi geldi” dedi.

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Mehdi Tatlıbal ise, Suriye'ye gidenlerin amacının madde bağımlılığından kurtulmak olduğunu öne sürdü ve ” Ailemizde madde bağımlısı birçok insan vardı. Suriye’ye, gidip maddeyi bırakan birkaç akrabamız vardı. Ben sadece akrabalarla aileler arasındaki irtibatı kurdum. Akrabalarımız sınırın ötesine geçerken herhangi bir örgüte katılma kastıyla gitmediler. Esas amaçları madde bağımlığından kurtulmaktı” dedi,. Daha önceki celsede 7 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, “tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak” bu kez de kalan 3 sanığı tahliye etti. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.