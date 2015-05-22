Ankara'daki iki okul, bulaşıcı hastalık korkusundan tatil edildi

Bir özel okul grubunun Ankara'da bulunan şubelerinde eğitim gören öğrencilerin bazılarında "salmonella", "amipli dizanteri" ve "tifo" virüslerine rastlanması nedeniyle kolejin iki okulunda eğitime ara verildi. Kolejin 200'e yakın öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Okul tarafından velilere gönderilen yazıda, salı gününden itibaren öğrencilerde görülmeye başlanan sağlık sorunlarının ardından okulda dezenfekte çalışmalarına başlandığı belirtilerek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle kolejin iki okulunda yarın eğitime ara verildiği açıklandı.

Okula gelecek öğrencilerden rapor istendi

Okul yönetimi, pazartesi günü okula gelecek öğrencilerden, "salmonella" ve "amipli dizanteri" gibi bulaşıcı hastalıkların olmadığını gösteren rapor getirmelerini talep etti. ÖZel okul grubunun Çukurambar'daki kampüsü ve Mebusevleri Anaokulunda eğitim öğretim gören öğrenciler, pazartesi gününden itibaren yüksek ateş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle, Gazi Üniversitesi Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Sayıları 200'ü bulan öğrencilerden bazıları ayakta tedavi edilirken, bir kısmı da yatarak tedavi görüyor.