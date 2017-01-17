Ankara'daki gösteri ve yürüyüş yasağında geri adım; valilik ‘eylem yapılabilecek alanları' duyurdu

Ankara’da umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösteriler ile basın açıklamaları ve stantları 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun (OHAL) 11'inci maddesine dayanarak 1 ay boyunca yasaklayan Ankara Valiliği bugün yeni bir açıklama yaptı.

İstihbarat bilgilerine dayanarak 10 Ocak’ta kentte 30 gün süreyle her türlü eylem ve etkinliği yasaklayan Valilik, bugün yaptığı yeni açıklamada “gözden geçirilip yeniden düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhlarını” duyurdu. Afiş ve pankart asılabilecek yerler ile toplanma yerlerini açıklayan Valilik, vatandaşların eylem ve etkinlik sonrasında da kendi belirledikleri güzergahlardan dağılmalarını istedi.

Meryem Yıldırım’ın İleri Haber’de yer alan haberine göre, Valiliğin izin verdiği Anadolu Meydanı-Celal Beyar Bulvarı, Sincan, Mamak, Hipodrom, Kolej Kavşağı, Altındağ, Etimesgut, Pursaklar ve Keçiören’deki toplanma ve dağılma güzergahları şu şekilde:

1-Anadolu Meydanı-Celal Bayar Bulvarı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: Sıhhiye Adliye Binası karşısı alt geçit ile Celal Bayar Bulvarı Anadolu Meydanı istikameti üzerinde bulunan Migros önü Demirköprü arasında kalan alan,

Yürüyüş güzergâhı: İlk toplanma yerinden hareketle, Celal Bayar Bulvarının sağ şeridini takiben toplantı alanı arasında kalan 1450 m. yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Celal Bayar Bulvarı Anadolu Meydanı Kavşağından Gazi Mahallesi istikametine doğru Eti Kavşağına kadar bulvarın geliş ve gidiş istikametlerini içine alacak şekilde karayolunun tamamı 28.000 m²’lik alan,

Dağılış yönleri: Dögol Caddesi ile eski Otogar-Kazım Karabekir Caddesi her iki yön olmak üzere Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı yönleri,

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı, üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerince belirlenecek yerler afiş ve pankart asma yerleri,

2- Anadolu Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: Kazım Karabekir Caddesi’nden giriş yapan Hipodrom içi, Atatürk Kültür Merkezi yanı 5.000 m²’lik alan,

Yürüyüş güzergâhı: Kazım Karabekir Caddesi, Ulaştırma Kavşağı, yeni Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası yanında bulunan köprü altı sağ şeritten, DDY köprüsü altından, Anadolu Meydanı Köprüsü altı 620 m. yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Kazım Karabekir Caddesi, Anadolu Meydanı Kavşağı önü, MKE Kurumu, Dögol Caddesi Anıt Caddesi Metro giriş ve çıkışları, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Astsubay Orduevinin çevrelediği 12.500 m²’lik alan,

Dağılış yönleri: Kazım Karabekir Caddesi Celal Bayar Bulvarı her iki yön, GMK Bulvarı, Dögol ve Anıt Caddeleri,

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı, üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerince belirlenecek yerler afiş ve pankart asma yerleri,

3-Hipodrom alanı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: Hipodrom AKM alanının Konya Yolu tarafında ve tribünlerin karşısında bulunan 2000 m²’lik alan,

Yürüyüş güzergâhı: Hipodrom AKM alanı tribünlerin önünden resmigeçit yolunu takiben AKM binası karşısına kadar 450 m. yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Kazım Karabekir Caddesinden Hipodrom alanına giriş noktasından itibaren tribünlere doğru yaklaşık 30.000 m²’lik alana kurulmuş ulaşım imkânlarına sahip alan,

Dağılış yönleri: Kazım Karabekir, Hipodrom ve İstanbul Caddeleri,

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı ve çevresi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecek yerler afiş ve pankart asma yerleri,

4-Kolej Kavşağı 1 nolu toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: Celal Bayar Bulvarı’ndan A. Adnan Saygun Caddesi girişindeki yaklaşık 850 m² alan,

Yürüyüş güzergâhı: A. Adnan Saygun Caddesi, Aksu Caddesini takiben Z. Gökalp/Aksu/ Libya Caddelerinin kesiştiği Kolej Kavşağı arasında kalan yaklaşık 550 m. yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Aksu Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi ve Libya Caddesi’nin kesiştiği alan (Kolej Kavşağı) yaklaşık 8000 m²’lik alan,

Dağılış yönleri: Kolej Kavşağı Aksu Caddesi Sıhhiye istikameti, Kolej Kavşağı Libya Caddesi istikameti, Kolej Kavşağı Z. Gökalp Caddesi Cebeci istikameti,

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı, üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerince belirlenecek yerler afiş ve pankart asma yerleri,

5-Kolej Kavşağı 2 nolu toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: Kurtuluş Kavşak üzerinden Ziya Gökalp Caddesi girişi yaklaşık 600 m² alan,

Yürüyüş güzergâhı: Kurtuluş Kavşak’dan hareketle Ziya Gökalp Caddesi ile Ziya Gökalp Caddesi, Aksu Caddesi, Libya Caddelerinin kesiştiği Kolej Kavşağı arasında kalan yaklaşık 600 m. Yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Aksu Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi ve Libya Caddesi’nin kesiştiği alan (Kolej Kavşağı) yaklaşık 8.000 m² alan,

Dağılış yönleri: Kolej Kavşağı, Aksu Caddesi, Sıhhiye istikameti,

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe Belediyelerince belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri,

6- Altındağ (Seymenler Kent Meydanı) toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: Turgut Özal Bulvarı Altınay Caddesi üzeri yaklaşık 1.000 m² alan,

Yürüyüş güzergâhı: İlk toplanma yerinden hareketle Altınay Caddesi, Selçuk Caddesi, Seymenler Kent Meydanı arasında kalan yaklaşık 1.150 m. Yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Selçuk Caddesi, Yalınç Sokak arasındaki yaklaşık 3.600 m² alan,

Dağılış yönleri: Selçuk Caddesi, Yalınç Sokak istikameti ile açılan tüm sokak yönleri,

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe Belediyelerince belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri,

7-Etimesgut toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: Etimesgut İstasyon Caddesi Shell Benzinlik yanı,

Yürüyüş güzergâhı: İstasyon Caddesini takiben, 1936 Sokak ve 1934 Sokak istikametini takiben toplantı alanı arasında kalan yer yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi yanında bulunan yaklaşık 2500 m²’lik alan,

Dağılış yönleri: 1936 Sokak, 1939 Sokak ve 1934 Sokak istikameti,

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı, üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyesince belirlenecek yerler afiş ve pankart asma yerleri,

8-Pursaklar toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Beşyol Ağzı (Emreler) kavşağı,

Yürüyüş güzergâhı: İlk toplanma yerinden hareketle İstikbal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Sun Sokağı ile toplantı alanı arasında kalan yer yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Sun Sokağı’nın çevrelediği 8131 m²’lik alan,

Dağılış yönleri: Sun Sokağı Cumhuriyet Caddesi istikameti, Sun Sokağı Orhangazi Caddesi istikameti, ilimiz merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhları olarak belirlenmiştir.

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı, üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyesince belirlenecek yerler afiş ve pankart asma yerleri,

9-Keçiören 1 nolu toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: Kuyubaşı Meydanı (Kızlarpınarı Caddesi, Bursa Caddesi kesişimi) 3000 m²’lik alan,

Yürüyüş güzergâhı: İlk toplanma yeri Kızlarpınarı Caddesi, Bursa Caddesi kesişiminden (Kuyubaşı Meydanı) hareketle Kızlar Pınarı Caddesi’ni takiben Dutluk Meydanı arasında kalan 500 m. yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi, Anavatan Caddesi, Itri Caddesi, Gülbaba Caddesi kesişimi Dutluk Meydanı 5000 m²’lik alan,

Dağılış yönleri: Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi, Anavatan Caddesi, Itri Caddesi, Gülbaba Caddesi, Nuri Pamir Caddesi istikameti, ilimiz merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı olarak belirlenmiştir.

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı ve çevresi, Kuyubaşı Meydanı, Kızlarpınarı Caddesi, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı ve çevresi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygun görülen yerler afiş ve pankart asma yerleri,

10-Keçiören 2 nolu (Halil Sezai Erkut Caddesi) toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı

İlk toplanma yeri: Etlik Caddesi ile General Dr. Tevfik Sağlam Caddesi (Kanuni Lisesi önü) kesişimi arasında kalan yaklaşık 3.500 m² alan,

Yürüyüş güzergâhı: İlk yerinden hareketle, Etlik Caddesi’ni takiben toplantı alanı arasında kalan yaklaşık 600 m. yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Etlik Caddesi ile Halil Sezai Erkut Caddesi Kavşağı gidiş ve geliş istikametlerini kapsayan 28.000 m² alan,

Dağılış yönleri: Etlik Caddesi, Halil Sezai Erkut Caddesi, Yenimahalle istikameti, Yunus Emre Caddesi, Aşağı Eğlence istikameti, Etlik Caddesi Osmanlı İş Merkezi istikameti ile açılan tüm sokak yönleri,

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe Belediyelerince belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri,

11-Mamak 1 nolu toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

İlk toplanma yeri: Mamak Caddesi, Saime Kadın-Asım Gündüz ışıklı kavşak arasında bulunan alan,

Yürüyüş güzergâhı: İlk toplanma yerinden hareketle Mamak Caddesi’ni takiben toplantı alanı arasında kalan 850 m. yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Mamak Caddesi üzeri yolun sağ tarafı Pazar Yeri 1500 m²’lik alan,

Dağılış yönleri: Mamak Caddesi, Tıp Fakültesi Caddesi ile Abdülhak Hamit Caddesi istikameti, ilimiz merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhları olarak belirlenmiştir.

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı, (Mamak Caddesi, Saime Kadın Işıklı Kavşak) ve çevresi ile toplantı alanı (Mamak Caddesi üzerinde yolun sağ tarafında bulunan Pazaryeri olarak kullanılan alan) çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyesince belirlenecek yerler afiş ve pankart asma yerleri,

12-Mamak 2 nolu toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: NATO Yolu Caddesi, Tekmezar Hacı Bektaşi-ı Veli Parkı önü 256 Sokak ile 667 Sokak arasında bulunan alan,

Yürüyüş güzergâhı: İlk toplanma yerinden hareketle NATO Yolu Caddesi’ni takiben Süleyman Ayten Caddesi, Süleyman Ayten Caddesi ışıklı kavşaktan sağa dönülerek Tuzluçayır Meydanı arasında kalan 900 m. yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Tuzluçayır Kavşağı (Tuzluçayır Meydanı) 1500 m²’lik alan,

Dağılış yönleri: Tıp Fakültesi Caddesi, Dikimevi istikameti ve Mamak Caddesi istikameti, İlimiz merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhları olarak belirlenmiştir.

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı, (Tekmezar Hacı Bektaş Veli Parkı) ve çevresi ile toplantı alanı (Tuzluçayır Kavşağı) çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyesince belirlenecek yerler afiş ve pankart asma yerleri,

13-Sincan 1 nolu toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: Buhara Caddesi Ahi Mesut Bulvarı Kavşağı 1000 m²’lik alan,

Yürüyüş güzergâhı: İlk toplanma alanından başlayarak Ahi Mesut Bulvarını, Ata Caddesi, Vakit Sokak arasında kalan 1000 m. yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Tandoğan Mahallesi Salı Pazarı 20.260 m²’lik alan,

Dağılış yönleri: Vakit Sokak, Karayolu Caddesi, Buhara Caddesi dağılış yönü,

Afiş ve pankart asma yerleri: Tandoğan Mahallesi Salı Pazarı etrafındaki müsait yerler afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlenmesi,

14-Sincan 2 nolu toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: Fatih Mahallesi Çalkın Caddesi, İzmir Caddesi Kavşağı 1000 m²’lik alan,

Yürüyüş güzergâhı: İlk toplanma alanından başlayarak Çalkın Caddesi’ni takiben Fatih Mahallesi Tuğra Anıtı arasında kalan 600 m. yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Fatih Mahallesi Tuğra Anıtı arkası boş alan 14.160 m²’lik boş alan,

Dağılış yönleri: İnönü Caddesi Çalkın Caddesi ve GMK Bulvarı dağılış yönü,

Afiş ve pankart asma yerleri: Fatih Mahallesi Çalkın Caddesi ile İnönü Caddesi Kavşağı etrafındaki müsait yerler afiş ve pankart asma yerleri,

15-Sincan 3 nolu toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı

Toplanma yeri: Yenikent Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki 1000 m²’lik (Cumhuriyet Parkı) alan,

Yürüyüş güzergâhı: İlk toplanma alanından başlayarak Cumhuriyet Bulvarını takiben Cumhuriyet Parkı alanı arasında kalan 1000 m. yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Yenikent Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan 15.860 m²’lik (Kavun Pazarı) alanı,

Dağılış yönleri: Cumhuriyet Bulvarı, Ayaş yolu, Fatih Caddesi ile Karanfil Sokak dağılış yönü,

Afiş ve pankart asma yerleri: Yenikent Kavun Pazarı etrafındaki müsait yerler afiş ve pankart asma yerleri,

16- Sincan 4 nolu (Sincan Kent Meydanı) toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı

Toplanma yeri: Vatan Caddesi ile Ankara Caddesi kesişimi arasında kalan yaklaşık 3.500 m² alan,

Yürüyüş güzergâhı: İlk yerinden hareketle, Vatan Caddesi ve Ankara Caddesi’ni takiben toplantı alanı arasında kalan yaklaşık 800 m. yürüyüş güzergâhı,

Toplantı yeri (alanı): Ankara Caddesi ve Polatlı 2 Cadde arasında kalan yaklaşık 16.500 m² alan,

Dağılış yönleri: Ankara Caddesi, Polatlı 2 Cadde ve açılan tüm sokak yönleri,

Afiş ve pankart asma yerleri: İlk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe Belediyelerince belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlenmiştir.