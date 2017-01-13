Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri öncesinde tüm eylemleri yasaklayan Ankara Valiliği'ne tepki

Emek ve Demokrasi için Güçbirliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü günlerde Ankara Valiliği’nin kentteki tüm eylem ve etkinlikleri 30 günlüğüne yasaklamasına tepki gösterdi.

Evrensel’in haberine göre, Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan basın açıklamasında ortak metni okuyan KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, Meclis’te görüşülen ve rejim değişikliğini amaçlayan Anayasa değişikliğine karşı seslerin baskı ve şiddetle susturulmaya çalışıldığını söyledi.

Bunun tesadüf olmadığını öne süren Köse, bunun olası referandum sürecinde çok daha sistematik saldırı dalgasının geliştirileceğinin de habercisi olduğunu söyledi.

3 ay daha uzatılan OHAL’in yakın zamanda kaldırılmasının da söz konusu olmadığını kaydeden Köse, Ankara Valiliği’nin 1 ay boyunca açık alanlarda her türlü gösteri eylem ve etkinliği yasaklamasının da bu kapsamda alınmış bir karar olduğunu vurguladı.

Köse, “Bizler emek ve demokrasi için bir araya gelen siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri olarak bu yasaklara, çatışma çıkaran, kaostan beslenen, batağa saplanan ve dikta Anayasası’nı dayatan ‘kendine demokrat’ AKP iktidarının yasaklarına, faşizan tutumuna karşı fiili ve meşru hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Zulme boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz, susmayacağız” diye konuştu.