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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara'daki 'FETÖ' soruşturmasında 21 binbaşı tutuklandı

FETÖ'nün "Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 binbaşıdan 21'i tutuklandı

14 Eylül 2018 23:24

Ankara'da, yürütülen 'FETÖ' soruşması kapsamında gözaltına alınan 33 binbaşıdan 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 33 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

İfade veren şüphelilerden 24'ü tutuklama, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 21'i tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerden 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi.

Soruşturma

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 10 Eylül'de aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 binbaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibatlarının olduğu tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. 

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