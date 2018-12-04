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Ankara'daki FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

  ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan  bylock kullanıcısı  olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında

04 Aralık 2018 12:31

 

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan  bylock kullanıcısı  olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında Ankara ilinde  gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu içerik tespitleri ile belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer  FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

 

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