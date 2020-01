Ankara'daki 'dayakçı sevgili' gözaltına alındı!

Ankara’da kendisini aldattığı gerekçesiyle kız arkadaşına ile arkadaşının ablasına şiddet uygulayan ve bu görüntüleri cep telefonuyla kaydeden D.V., iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

Sosyal medyada ortaya çıkan kadına şiddet görüntüleri Ankara Emniyeti’ni harekete geçirdi.

Ankara Keçiören'de yaşanan olayda kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia eden genç, arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşı ve ablasını hem dövdü, hem de o anları cep telefonuyla çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir parkta kaydedilen görüntülerde genç, kız arkadaşına sürekli “özür dile”, “yüzünü göster” diye bağırarak tokat atıyor.

Videoda gencin “Kızlara vurulmaz diyorlar ama aldatırsa, hele ben rezil olursam böyle vururum” deyip tokat atması ve “Bu videoda da diyorum kızlara vurulmaz, şiddet diye bir şey yok... Var abi” sözleri dikkat çekiyor.

Videodaki bir diğer önemli ayrıntı ise gencin “Eskilerine bakılırsa sen çok iyisin. Daha dövmedim. Haşat olman lazımdı senin” sözleri oldu.

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, olayla ilgili gerekli girişimlerde bulunularak, şiddet içerikli videoda yer alan şahıslar hakkında Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne resmi başvurunun yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sosyal medyada yer alan ve 'Ankara'nın Göbeğinde Görülmemiş Şiddet' başlığıyla haberleştirilen kadına şiddet olayına ilişkin olarak, konu Bakanlığımıza ulaştığı andan itibaren gerekli girişimlerde bulunuldu. Şiddet içerikli videoda yer alan şahıslara ilişkin olarak Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne resmi başvuru yapıldı. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kararlı olan Bakanlığımızın, konunun takipçisi olacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Emniyet harekete geçti

Haberin Hurriyet.com.tr'de yayınlanmasının ardından harekete geçen Asayiş Gasp Büro Amirliği ekipleri, videodaki kişilerin eşkâlleri belirleyerek adresleri buldu ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden H.K.'nın (18), D.V, S.O, B.Y,'nin yaşlarının ise 18'in altında olduğu belirtildi. D.V, S.O, B.Y, ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye teslim edildi.

Görüntülerde şiddete maruz kalan kızların birinin 16 yaşında, diğerinin 18 yaşında oldukları tespit edildi. Şikâyetçi olan kızlar daha önce korktukları için gözaltına alınan kişilerden şikâyetçi olmadıklarını söyledi.

Gözaltına alınan 4 kişinin telefonlarında ayrıca internete yüklenen şiddet videoları bulundu.