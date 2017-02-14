Ankara'daki darbe girişimi davasında 48 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimine ilişkin 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 subay hakkında açılan davada, tutuklu 48 askeri öğrencinin tahliyesine karar verdi. Davada, 2 subay dışında tutuklu kalmadı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimine ilişkin, 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 komutan hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianameyi kabul eden mahkeme, duruşmaya hazırlık tutanağını tamamladı. Buna göre mahkeme, "ByLock kullanıcısı olmadıklarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısı, Genelkurmay Başkanlığı’nın idari tahkikat raporu ve sanıkların havale yaptıkları belirtilen hesaba ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen raporu" göz önünde bulundurarak, tutuklu 48 askeri öğrencinin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, "üzerilerine atılı suçun niteliği, toplanan deliller, dosyadaki beyanlara dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunması, kaçma ve delil karartma" ihtimalini dikkate alarak, sanıklardan eski Albay Hüseyin Ergezen ve eski Yüzbaşı Kenan Baştuğ'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Yargılamanın 9 Mayıs 2017'de saat 09.30'da başlamasını ve 12 Mayıs'a kadar üst üste görülmesini kararlaştıran mahkeme, davanın, benzer suçlamalarla 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında açılan davayla birleştirilmesi talebini ise sanıkların savunmalarının alınmasından sonra karara bağlanmasına hükmetti.

Dava açılmadan önce soruşturma kapsamında, 91 askeri öğrenci tutuklu bulunuyordu. Savcılığın talebiyle bunlardan 43'ü iddianame mahkemeye gönderilmeden sulh ceza hakimliğince tahliye edilmişti.

İddianamede, darbe girişimi sırasında paraşüt eğitimi için Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda bulunan ve olay gecesi helikopterle 6 seferde Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na nakledilen 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile bu öğrencilerin nakilleri konusunda emir veren komutanları Kenan Baştuğ ve Hüseyin Ergezen için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.