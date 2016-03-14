Ankara'daki bombalı saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltında

Ankara’da en az 37 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıda kullanılan araçla ilgili Şanlıurfa’da 10 kişi gözaltına alındı. Saldırının faili olduğu iddia edilen kadının ailesi de gözaltına alınanlar arasında. Saldırıda yaralananları hastanede ziyaret eden Davutoğlu, gözaltı sayısının 11 yükseldiğini belirtti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'daki patlamada kullanılan aracın, Şanlıurfa'da galeriden satın alındığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda M.A.D, N.B, İ.D. ve A.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülecek.

Öte yandan Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen kadının ailesi de Tekirdağ'da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.