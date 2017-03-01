Ankara'daki 'asbestli' Havagazı Fabrikası'nın yıkımına durdurma kararı

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası'nın yüzde 15 ila yüzde 40 arasında asbest türünün en tehlikesi olan amphibole tespit edildiği raporunun ardından Havagazı

Fabrikası’nın yıkım kararının yürütmesinin durdurulması istemini kabul etti. Mahkeme kararı belediyeye gönderildi. Bu karar sonrasında belediyenin yıkımı durdurduğu belirtildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası, Ankara’da ciddi halk sağlığı sorunu oluşturan asbestli Havagazı Fabrikası’nın yıkım işleminin durdurulması için, yürütmeyi durdurma istemiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkemenin sabah yapılan başvuruyu öğleden

sonra karara bağlaması dikkat çekti. Ankara’daki Havagazı Fabrikası alanında yaptırılan asbest yüzey ölçümlerine ilişkin rapor, ilgili görseller ve haberler de mahkemeye sunulmuştu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan kararın kamu yararı adına sevindirici olduğunu belirterek, “Şimdi bölge acilen karantinaya alınmalıdır” dedi.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinin 2. Fıkrasında ‘Danıştay veya idari mahkemeleri idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlarının doğması, idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan sonra veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere idarinin savunması alınmaksınız da durdurulabilir’ kuralına yer verilmiştir. Kanun maddesi uyarınca yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için davalı idarenin savunmasının alınması gerekmekte ise de davanın durumuna ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre dava konusu işlemin yıkıma ilişkin olması veya uygulanması halinde fiili durum itibariyla telafisi güç veya imkansız zararlar doğrulabilecek nitelikte bulunabilecek nitelikte bulunması nedeniyle 2577 sayılı kanunun 27/2 maddesi uyarıcında davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma süresi geçtikten sonra istem yeniden incelenip karar verilinceye kadar teminat aranmaksızın dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına uyuşmazlığa ilişkin tüm bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin savunma ile birlikte mahkemeye gönderilmesi gerektiğinin davalı idareye bildirilmesine anılan kanunun 27/5 maddesi uyarınca savunma verme süresinin 30 gün olarak verilmesine 01/03/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”