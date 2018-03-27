Ankara'daki 23 proje okuldan 16'sı Anadolu imam hatip

MEB’in Ankara’da belirlediği toplam 23 proje okulun 16’sını Anadolu imam hatip liseleri oluşturdu. Açıklanan listede yalnızca bir Anadolu lisesi, bir fen lisesi yer aldı. Eğitim Sen Genel Eğitim ve Yüksek Öğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, listenin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, “MEB öğrencileri bazı okul türlerine mi yönlendirecek?” sorusunun karşılık bulduğunu söyledi.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine getirilen yeni orta öğretime geçiş sistemine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre sınavla öğrenci alacak okulları, “Fen liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları” şeklinde açıklayan MEB, bu okullara öğrencilerin ne kadarının yerleşeceğini velilerin ve öğrencilerin tercihine bırakmayarak üst sınır belirledi. MEB’in Ankara’da belirlediği toplam 23 proje okulun 16’sını Anadolu imam hatip liseleri oluşturdu. Listeye göre Ankara’da proje okulu olarak yalnızca bir Anadolu lisesi, bir fen lisesi ve bir sosyal bilimler lisesi belirlendi.

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Ankara için belirlenen proje okullarının, yüzde 10’luk dilime giren öğrencilerin nereleri tercih edebileceğini açıkça ortaya koyduğun belirten Eğitim Sen Genel Eğitim ve Yüksek Öğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, “MEB, öğrencileri bazı okul türlerine mi yönlendirecek?” sorusunun karşılık bulduğunu kaydetti. Eğitim Sen’in, orta öğretime geçiş sisteminde yapılan değişikliğin yaratacağı mağduriyete uzun süredir dikkati çekmeye çalıştığını kaydeden Bozdoğan, “Ayrıca bu yıl uygulanacak yerleştirme sisteminin kamuoyu ile açık bir şekilde paylaşılmaması da soru işaretlerini artırmaktadır” dedi.

Bozdoğan, ilk yüzde 10’luk dilime girecek öğrencilerin tercih edebileceği okullara ilişkin listede imam hatiplere ağırlık verilmesinin MEB’in tercihini ortaya koyduğunu ifade etti. Öğrencilerin ve velilerin tercihlerinin akademik eğitimden yana olmasına karşın MEB’in bu yönelimi dikkate almadan planlama yaptığını söyleyen Bozdoğan, “Ankara’da bulunan proje okullarının listesine bakıldığında, öğrencilerin tercih döneminde neyle karşılaşacakları daha açık ortaya çıkmaktadır” ifadesini kullandı.