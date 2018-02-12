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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara'daki 15 Temmuz çatı davasında Hulusi Akar gelişmesi

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tanıklık yapacak

12 Şubat 2018 19:25

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Bakanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin çatı davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, tanık olarak dinlenmek üzere  Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı çağırdı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemleriyle ilgili, aralarında Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı çatı dava 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Mahkemenin tanık olarak çağırdığı listedeki isimler ve tarihler şöyle:

19 Şubat 2018

Hulusi Akar – Genelkurmay Başkanı

Salih Zeki Çolak - Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı

Yaşar Güler – Kara Kuvvetleri Komutanı

Hasan Küçükakyüz – Hava Kuvvetleri Komutanı

İhsan Uyar

21 Şubat 2018

Fahri Kasırga - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

Abidin Ünal - Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı

Göksel Sevindik

Mikail Alıcı

Fikret Tayfur Erbilgin

Mehmet Özlü

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hulusi akarerdoğangenelkurmay15 temmuzçatı davası

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