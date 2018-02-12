Ankara'daki 15 Temmuz çatı davasında Hulusi Akar gelişmesi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Bakanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin çatı davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, tanık olarak dinlenmek üzere Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı çağırdı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemleriyle ilgili, aralarında Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı çatı dava 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Mahkemenin tanık olarak çağırdığı listedeki isimler ve tarihler şöyle:
19 Şubat 2018
Hulusi Akar – Genelkurmay Başkanı
Salih Zeki Çolak - Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı
Yaşar Güler – Kara Kuvvetleri Komutanı
Hasan Küçükakyüz – Hava Kuvvetleri Komutanı
İhsan Uyar
21 Şubat 2018
Fahri Kasırga - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Abidin Ünal - Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı
Göksel Sevindik
Mikail Alıcı
Fikret Tayfur Erbilgin
Mehmet Özlü