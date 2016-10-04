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Ankara'da zincirleme kaza; 25 yaralı

Ankara Hurdacılar Sitesi Kavşağı'nda akaryakıt tankeri ve otomobil çarpıştı

04 Ekim 2016 04:57

Ankara'da bir yolcu otobüsünün akaryakıt tankeri ve otomobile çarpması sonucu 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ Belediyesinin düzenlediği geziye katılanları taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KBE 51 plakalı otobüs, Kuzey Çevre Yolu'nda İstanbul istikametine seyrederken aynı yöne giden 63 LU 548 plakalı akaryakıt tankeri ve ardından 06 YKJ 65 plakalı otomobile çarptı. 

Hurdacılar Sitesi Kavşağı'nda yaşanan kazada, boş olduğu öğrenilen tanker çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Tankerin sürücüsü kendi çabasıyla aracın ön camından çıktı. Kazada yaralanan otobüsteki 25 kişi ise Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Trafiğe kapanan yolun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından açıldı.

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