T24 LogoT24 Logo
Gündem

ANKARA'DA ZENİT KAZAN ERKEK VOLEYBOL TAKIMINI TAŞIYAN OTOBÜS KAZA YAPTI

ANKARA'da Zenit Kazan Erkek Voleybol takımını taşayan otobüs kaza yaptı

15 Ocak 2019 06:22

ANKARA\'da Zenit Kazan Erkek Voleybol takımını taşayan otobüs kaza yaptı. Takım otobüsü, polis otosu ve 3 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Erkek Voleybol Takımı oyuncuları otele yaya olarak giderken, yaralılardan Mert K.\'nin kaldırıldığı hastaneden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, gece yarısı Çankaya  ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi\'nde meydana geldi. 16 Ocak Çarşamba günü oynayacağı maç için otele giden Zenit Kazan Erkek Voleybol takımının sporcularını taşıyan Muhammet Gökmen idaresindeki 06 GF 363 plakalı takım otobüsü, Hasan Özbay İmam Hatip Ortaokulu önünde Mert K.\'nin kullandığı 06 NHR 06 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil, kaldırıma çarparak ters dönerken, takım otobüsünde ise hasar meydana geldi. O esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan polis otosu ile  2 otomobilin de kazaya karışması ile olay zincirleme trafik kazasına dönüştü.  06 NHR 06 plakalı otomobilin sürücü Mert K. ile yolcusu Nur Bala Göksu O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

VOLEYBOLCULAR KAZA YERİNDEN OTELE YÜRÜDÜ
Kaza yerinde mahsur kalan voleybolcular otele yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Ambulansla Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesine kaldırılan Mert K.\'nin hastaneden firar ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvarın iki şeridi bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
---------------------
- Yaralıdan görüntü
- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
- Takım otobüsünden görüntü
- Kaza yerinden görüntü
- Takla atan raçtan görüntü
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/ANKARA-DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA Zenit Kazan Erkek VoleybolTakımErkek Voleybol TakımıMertKazaKızılırmak MahallesiOcakZenit Kazan Erkek VoleybolMuhammet GökmenGFHasanHatip OrtaokuluNHRKazanınNur Bala GöksuVOLEYBOLCULAR KAZA YERİNDEN OTELE
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24