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Yaşam

Ankara’da zehirli suya paydos!

İçerdiği zehirli mineraller nedeniyle tartışmalara neden olan Kızılırmak suyu artık Ankaralılara verilmeyecek.

17 Şubat 2009 02:00

İçerdiği zehirli mineraller nedeniyle tartışmalara neden olan Kızılırmak suyu artık Ankaralılara verilmeyecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son 1,5 ay içinde yağan yağmur ve karın barajlarda 150 milyon metreküp su biriktirdiğini belirterek, yarından itibaren Kızılırmak hattından gelen suyu kesip, Kurtboğazı ve Çamlıdere'den su vermeye başlayacaklarını bildirdi.

5 aylık su birikti

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökçek, barajlarda biriken 150 milyon metreküp suyun Ankara'nın 5 aylık su ihtiyacını karşılayabilecek bir miktar olduğunu ifade etti.

Barajlardaki su rezervinin artmasıyla enerji maliyeti yüksek olan Kızılırmak suyunun verilmesini yarından itibaren keseceklerini belirten Gökçek, Ankara'nın su ihtiyacının Çamlıdere, Kurtboğazı ve diğer barajlardan sağlanacağını kaydetti. Gökçek, baraj havzalarında bulunan karın erimesiyle 100 milyon metreküp suyun daha gelmesini beklediklerini bildirdi.

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