Ankara'da zehirli sucukla katliam: 2,5 ayda 70 hayvan öldü!

Ankara Bilkent’te son 2.5 ayda yaklaşık 70 hayvan, zehirli sucukla zehirlenerek katledildi. Hayvanların kepçeyle gömüldüğü bölge hayvan mezarlığına dönerken, hayvanseverler, “Bunun adı vahşet” dedi.

Başkent’in gözde semtlerinden biri olan Bilkent’in, Bilkent-3 olarak bilinen bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirli sucuklarla yapılan hayvan katliamları tüyler ürpertti.

Ufuk Sitesi yakınlarında gerçekleştirilen hayvan cinayetlerini Ankara Hürriyet’e bildiren vatandaşlar katliamı, “Son 2.5 ayda yaklaşık 70 hayvan zehirlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bölgede istemedikleri köpeklere, üzerine zehir serptikleri sucukları vererek öldürdü” ifadeleriyle anlattı. Bölge hayvan mezarlığına dönerken, zehirlenen hayvanlar ise sitenin güvenlik görevlileri tarafından kepçe yardımıyla toprağa gömüldü.

Kameralar arızalı kayıt yok

Mert Gökhan Koç’un Hürriyet’teki haberine göre, site sakinlerinden Şirin Dedekargınoğlu, bölgede çok sayıda sokak köpeği olduğunu ancak herhangi bir saldığı olayının yaşanmadığını dile getirerek, “Ben ve birçok kişi köpekleri besliyorduk. Kimin yaptığını bilemiyoruz. Site yönetimi bizlere herhangi bir kamera kaydı olmadığını kameraların arızalı olduğunu söyledi” diye konuştu. Geçtiğimiz pazar günü çevreye bırakılan zehirli sucuklar nedeniyle kendi köpeğinin de zehirlendiğini aktaran Meltem Şivecan ise, “Veterinere zor yetiştirdik. Az kalsın benim köpeğim de ölecekti. 2 gün veterinerde tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştu” dedi.

Yaklaşık 70 hayvan can verdi

Aynı gün 5 köpeğin daha benzer yöntemle katledildiğine dikkat çeken Şivecan, şöyle devam etti:

“Olayı Beysukent Polis Karakolu’na anlattık ancak gelen olmadı. Böyle bir vahşetin anlatacak kelime bulamıyorum. 2.5 ay gibi bir sürede 70’e yakın hayvan can verdi. Sadece köpekler değil, kediler, kuşlar ve tilkiler de bu zehirli sucuklar nedeniyle öldü. Ben sadece kendim 28 tane hayvan besliyordum ancak tatilden döndükten sonra hiçbirini göremedim. Bunu yapanın sitede yaşayan biri olup olmadığını bilemiyoruz. Bölgedeki diğer kameraları incelemek için de savcılık kararı gerekiyor.”

Site sınırları dışında

Ufuk Sitesi yönetiminden Nesrin Koral ise, sitedeki kameraların yaklaşık 1.5 aydır arızalı olduğunu açıklayarak, “Yıldırım düşmesi sonucu arızalandı. Hayvanların zehirlenmesi site sınırları dışında gerçekleşmiş, maalesef o bölgeyi görecek bir güvenlik kameramız bulunmuyor” diye konuştu.