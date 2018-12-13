Ankara\'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı(12)

3 TCDD PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara’daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı. Savcılık ve emniyet güçleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

ÖLEN MAKİNİSTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Ankara\'daki tren kazasında, hayatını kaybeden makinistlerin isimleri belli oldu. Yüksek Hızlı Tren makinistlerinden Adem Yaşar, Hulusi Böler, Klavuz Tren Makinisti Kadir Ünal hayatını kaybeti.

ANKARA, (DHA)