T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı(12)

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı(12) 3 TCDD PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI Ankara’daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2018 17:14

Ankara\'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı(12)

3 TCDD PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara’daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı. Savcılık ve emniyet güçleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. 

ÖLEN MAKİNİSTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU 

Ankara\'daki tren kazasında, hayatını kaybeden makinistlerin isimleri belli oldu. Yüksek Hızlı Tren makinistlerinden Adem Yaşar, Hulusi Böler, Klavuz Tren Makinisti Kadir Ünal hayatını kaybeti.

ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ankara Yüksek Hızlı TrenTCDD PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI AnkaradakiTCDDSavcılıkMAKİNİSTLERİNBELLİ OLDU  AnkaraYüksek Hızlı TrenAdem Yaşar Hulusi Böler Klavuz Tren Makinisti KadirANKARA DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24