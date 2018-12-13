Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı(11)

3 TCDD PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI

ANKARA, (DHA)-ANKARA’daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Savcılık ve emniyet güçleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.