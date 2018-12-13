T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı(11)

3 TCDD PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI ANKARA, (DHA)-ANKARA’daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2018 17:09

3 TCDD PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI
ANKARA, (DHA)-ANKARA’daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.
Savcılık ve emniyet güçleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TCDD PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI ANKARA DHAANKARAdakiTCDDSavcılık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24