Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı(11)
3 TCDD PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI
ANKARA, (DHA)-ANKARA’daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı
13 Aralık 2018 17:09
3 TCDD PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI
ANKARA, (DHA)-ANKARA’daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.
Savcılık ve emniyet güçleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
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