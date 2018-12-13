Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı/ Yeniden

ANKARA-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu\'nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3\'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, sabah 06.30\'da, Anıttepe\'deki Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı\'ndan hareket etti. 206 yolcusu bulunan tren, saat 06.36 sıralarında, Marşandiz İstasyonu\'na girişinde yol kontrolünde görevli kılavuz tren ile kafa kafaya çarpıştı. Trenin 2 vagonu hurdaya döndü. İstasyondaki üst geçit de çarpmanın etkisiyle trenin üzerine çöktü. Büyük hasar gören kılavuz tren ise yaklaşık 30 metre savrularak ters dönüp raydan çıktı.

3\'Ü MAKİNİST, 9 KİŞİ ÖLDÜ

Kazanın ardından çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi ile AFAD ekibi olay yerine sevk edildi. Kazada, 3\'ü makinist, 6\'sı yolcu toplam 9 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı. Ekipler, enkazdaki yaralıları kurtarmak için çalışma yaptı. Yoğun çalışma sonucu enkazdan çıkarılan yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinden sonra Onkoloji Hastanesi, Gazi Hastanesi, Ankara Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, Hacettepe Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye altına alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri de çeşitli hastanelerin morguna kaldırıldıktan sonra enkazda ve vagonların içinde kalan olup olmadığı araştırıldı. Enkazda ve vagonlarda yapılan detaylı aramalarda ceset arama köpekleri de kullanıldı.

BAKAN TURHAN: KILAVUZ TREN, YOL KONTROLÜNDEN DÖNÜYORDU

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Ankara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Turhan, saat 06.30\'da Ankara Garı\'ndan Konya\'ya hareket eden trenin saat 06.36 sıralarında yol kontrolünden dönen lokomotif ile kafa kafaya çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini söyleyerek, şöyle dedi:

\"Kaza yerinde saat 10.00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 yolcumuz olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye 48 yolcu sevk edildi, bunlardan 1\'i de hastanede maalesef hayatını kaybetti. Toplam 9 vatandaşımız kaza sonucunda hayatını kaybetti. Olayın nedeni ile ilgili gerekli araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır\" dedi.

BAKAN TURHAN, HASTANEDE YARALILARI ZİYARET ETTİ

Bakan Turhan, ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Bakan Turhan, \"Burada 12 vatandaşımız yaralı olarak geldi. Bunlarda 4\'ü taburcu edildi. Diğerleri müşahade altında. Yoğun bakımda olan yaralılarımız var. Böyle kazalar yaşanmamasını temenni ediyorum\" diye konuştu.

Vali Vasip Şahin de kazanın nedeninin yapılacak teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağını açıkladı.

YARALI DOKTORA ÖĞRENCİSİ KAZAYI ANLATTI

Kazadan yaralı kurtulan Gazi Üniversitesi doktora öğrencisi H.Ç., kaza anını anlattı. İlk vagonda son sıralarda oturduğunu anlatan H.Ç., \"Tren hareket ettikten 6-7 dakika sonra kaza meydana geldi. Bir anda her taraf birbirine girdi. Bulunduğumuz vagon preslenmiş gibi oldu. Yaklaşık 10 dakika sonra ambulanslar geldi\" dedi. Kazadan yara almadan kurtulan bir yolcu ise, \"Gardan hareket edeli 10 dakika falan olmuştu. Tren henüz hızını artırmamıştı. Bu sırada tren raydan çıktı\" dedi.

Kazadan yara almadan kurtulan bir yolcunun yakını ise, \"Kaza anında çok büyük bir gürültü duymuş. Vagonlar ters dönünce camları kırarak dışarı çıkmışlar. Çok şükür kazayı yara almadan atlattı\" dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kaza soruşturmasında 3 savcının görevlendirildiği belirtildi.

Yüksek Hızlı Tren kazasının ardından Yenimahalle Onkoloji Hastanesi\'ne kaldırılan 10 yaralıdan bir vatandaş yaşamını yitirirken, 7 yaralı tedavilerinin ardından taburcu oldu. İki yaralının hastane tedavisi sürüyor.

TAŞÇIER: SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’de, Onkoloji Hastanesi\'nde yaralıları ziyaret ettikten sonra hastane yetkililerinden bilgi aldı. Hastane çıkışında basın mensuplarına bilgi veren Taşçıer, \"5 ay önce Çorlu\'da meydana gelen tren kazasının yaraları henüz sarılmadan böyle bir kazayla karşı karşıya geldik. Az önce Onkoloji Hastanesi doktorundan aldığım bilgiye göre; buraya 10 vatandaşımız sevk edilmiş. Yaralılardan birinin buraya gelirken yaşamını yitirdiğini, bir vatandaşımızın da ağır yaralı ve yoğun bakımda olduğunu söylendi” dedi.

‘SİNYALİZASYON HATASI İDDİASI’

Taşçıer, en büyük endişenin kazanın üzerinin kapatılması ve sorumluların cezalandırılmaması olduğunu belirterek, \"Burada sayının önemi yok. Tek bir yurttaşımızın bile hayatını kaybetmesi durumunda yetkililerin sorumluluğu alıp gereğini yerine getirmesi gerekir. Az önce olay yerinde de incelemelerde bulunduk. Kazanın bir sinyalizasyon hatasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Hatta bir sendika yetkilisinin iddiasına göre, sinyalizasyon cihazı çalışmadan seferlere başlandığı, telefonla iletişimin sağlandığını ifade ediyorlar. Eğer böyle ise durum çok çok daha vahim. Biz sadece şunu istiyoruz; yine lütfen bu olayların üzerini kapatmayın. Sorumluların ne ise gerekli cezaları almalarını sağlayın\" diye konuştu.

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan kaza nedeniyle, Ankara-Konya arasındaki 09.15 ve 11.30 tren seferleri karşılıklı iptal edildi. Konya\'dan Ankara istikametine 09.15\'te gidecek vatandaşlar, sefer iptal edilince yola çıkamadı. Seferi iptal olan yolcuların bilet ücretleri geri iade edildi.

TÜRKİYE\'NİN EN HIZLI TRENİ

Ankara-Eskişehir hattında saatte 250 kilometre hıza ulaşabilen hızlı treninin ardından Türkiye’nin ikinci hızlı treni olan Ankara-Konya Hızlı Treni, 25 Mayıs 2015 tarihinde ilk seferini yaptı. 306 kilometre mesafeyi 1,5 saatte kat edebilen tren, TCDD tarafından Alman Siemens firmasına yaptırıldı. Saatte 320 kilometre hıza ulaşabilen hızlı tren, 111\'i business, 333\'ü ekonomi sınıf olmak üzere 444 yolcu kapasiteli. 16 kişi oturma kapasiteli bir restoran, 2 adet tekerlekli sandalye yeri, vagon tavanlarında yolcu bilgilendirme amaçlı monitörler ve engelli yolculara yönelik alanlarda personelle iletişim sağlanması için dahili telefonlar yer alan hızlı trenin turkuaz rengi ise TCDD’nin yaptığı anket sonucu vatandaşlar tarafından belirlendi. Almanya\'da üretimi yapılan YHT, Sakarya\'daki TÜVASAŞ tesislerinde turkuaza boyandı. YHT\'lerde araç güvenliği ve tren kontrol sistemi olmak üzere 2 güvenlik sistemi bulunuyor.

SON 76 YILDA TREN FACİALARI

Türkiye’nin demir yollarında yaşanan ölümlü ilk hızlı tren faciası olarak tarihe geçecek olan kazada ölenlerle birlikte son 76 yılda tren kazlarına kurban verilen kişi sayısı 800’ü geçti. Makinist hatası, mekanik sorunlar ve raylarda yaşanan problemler nedeniyle yaşanan kazalarda 900’e yakın vatandaş da yaralandı. En çok ölümün yaşandığı kaza ise 20 Ekim 1957’de İstanbul Yarımburgaz’da meydana gelen kaza oldu. 2 yolcu treninin çarpıştığı kazada, 95 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

TCDD istatistiklerine göre demiryollarında son 76 yılda yaşanan 60’a yakın tren faciasında en fazla ölümün yaşandığı kazalar şöyle:

*7 Ekim 1945: Erzincan Bağıştan’da 2 yolcu treninin çarpışması sonucu 40 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

*9 Ekim 1948: Ankara’da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 38 kişi öldü, 103 kişi yaralandı.

*17 Mayıs 1952: Niğde Ulukışla’da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 31 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

*30 Nisan 1961: İstanbul Kartal Cevizli’de 2 yolcu treninin çarpışması sonucu 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

*31 Ekim 1972: Konya’dan İstanbul’a giden yolcu treninin Eskişehir’de yük trenine çarpması sonucu 38 kişi öldü, 45’i ağır 90 kişi yaralandı.

*5 Ocak 1979: Ankara Sincan’da Anadolu Ekspresi, Boğaziçi Ekspresi’ne çarptı, 20 kişi öldü, 136 kişi yaralandı.

*9 Ocak 1979: Ankara Behiçbey Mevkii’nde 2 banliyö treninin çarpışması sonucu 32 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.

*3 Mayıs 1980: İzmit’te 2 yolcu treninin çarpışması sonucu 17 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

*7 Haziran 1980: Kayseri’de bir yük treniyle Van Gölü Ekspresi’nin çarpışması sonucu 25 kişi öldü.

*22 Temmuz 2004: İstanbul-Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nde raydan çıkarak devrildi, 41 kişi öldü, 74 kişi yaralandı.

*27 Ocak 2008: İstanbul-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi Kütahya yakınlarında raydan çıktı, 9 kişi öldü.

*27 Ağustos 2009: Bilecik Bozüyük’te Eskişehir-İstanbul seferini yapan trenin hemzemin geçitte iş makinesine çarpması sonucu trende bulunan 5 kişi öldü.

*8 Temmuz 2018: Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı\'ya gitmek üzere hareket eden yolcu treninin lokomotif ve ilk vagonunun geçişinden sonra, menfezin altındaki toprak kayması sonucu raylar boşlukta kaldı. Trenin 5 vagonu, Sarılar Mahallesi yakınındaki araziye devrildi. Kazada 24 kişi öldü, 318 kişi de yaralandı.



Görüntü Dökümü:

_Olay yerinden görüntüler

_Bakan ve Vali açıklaması

_Hastaneler ve yakınları

_CHP\'li Taşçıer\'in açıklaması

_Detaylar

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-Mustafa TURAPOĞLU-Nursima ÖZONUR, Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-