Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı (3)

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: 3 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tren kazasında yaralı sayısının 86’ya yükseldiğini, kazada ilk belirlemelere göre kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör E.E.E, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y.’nin gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılarak, yaralı sayısının 86 olduğu belirtildi. Ölenlerden 2’sinin Yüksek Hızlı Tren, 1’inin kılavuz lokomotifi makinisti olduğu, diğer 6 kişinin yolcu olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısının görev yaptığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

“Görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarımız tarafından olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, soruşturma kapsamında ilgili tüm işlemlerin tamamı yerine getirilmiş, olayın kesin nedeninin tespiti için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre olayın meydana gelişinde kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y. haklarında gözaltı kararı verilmiş olup bu şüpheliler bakımından ve tüm yönleriyle soruşturmaya devam olunmaktadır.”