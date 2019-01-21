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Ankara'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 3 yaralı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA- Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı

21 Ocak 2019 13:04

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA- Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara- Eskişehir karayolunun 55\'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya\'dan Ankara\'ya giden Kamil Koç firmasına ait N.Y. yönetimindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya girdi. Kazada, 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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