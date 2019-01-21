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Ankara'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 3 yaralı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) – ANKARA-Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı

21 Ocak 2019 11:54

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) – ANKARA-Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 06.30 sıralarında Ankara-Eskişehir karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Antalya’dan Ankara’ya gelen N.Y. idaresindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, Temelli ilçesine 10 kilometre kala kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada yolculardan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

 

Görüntü dökümü:

Kaza yerinden görüntü

Yaralılardan görüntü

Kazazede ile röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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