Ankara'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 3 yaralı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) – ANKARA-Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 06.30 sıralarında Ankara-Eskişehir karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Antalya’dan Ankara’ya gelen N.Y. idaresindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, Temelli ilçesine 10 kilometre kala kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada yolculardan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
Görüntü dökümü:
Kaza yerinden görüntü
Yaralılardan görüntü
Kazazede ile röportaj
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Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)