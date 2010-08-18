-ANKARA'DA YOL ÇALIŞMASI ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesince Konya Yolu ve Atatürk Bulvarı'nda hafta sonu yapılacak asfalt serim çalışmaları nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkentlilerin mağdur olmadan yeni asfalta kavuşturulması için trafik yoğunluğunun az olduğu hafta sonunda Atatürk Bulvarı'nın Çankaya'dan Kızılay'a geliş yönünde Kızılay Havuzlu Sokak ile Kızılay Meydanı arasında yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle yolun kısmi olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi. Kentte trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı bulvarda, asfalt seriminin 21 Ağustosta sabah saat 05.00'te başlayarak akşam 20.00'ye kadar devam edecek çalışma süresince sürücülerin, yönlendirme levhalarını takip ederek, alternatif güzergahları kullanabileceklerinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Konya Yolu'ndaki asfalt serim çalışmaları nedeniyle 22 Ağustos Pazar gününden 26 Ağustos Perşembe gününe kadar saat 08.00 ile 20.00 arasında Ankara'ya geliş yönü Çevre Yolu köprüsü ile Dikmen Kavşağı arası trafiğe kapatılacak. Akış ise karşı şeritten çift yönlü olarak sağlanacak. Asfalt ekiplerince Eskişehir Yolu'nda devam eden kazı ve asfalt kaplama çalışmaları dolayısıyla Eskişehir Yolu'nun Ankara'ya geliş yönünde trafik akışı iki şerit üzerinden sorunsuz bir şekilde sağlanıyor.''