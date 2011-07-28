ANKARA'DA YOĞUN YAŞ TRAFİĞİ

T24- Genelkurmay Karargahı’nda hafta başında başlayacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün de devletin zirvesinin gündemindeydi. Önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha sonra da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile bir araya geldi. Başbakan Erdoğan da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüşmesinden sonra Orgenal Koşaner ile görüştü. Ankara’daki bu hareketli tarafiğin ana gündem maddesini YAŞ toplantılarında durumları masaya yatırılacak olana tutuklu generallerin oluşturduğu öğrenildi.

Abdullah Gül, olağan haftalık görüşmeleri çerçevesinde önce Başbakan Erdoğan ile daha sonra da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile görüştü. Gül, Erdoğan görüşmesinin 3 saate yakın sürmesi hafta başında başlayacak YAŞ konusunun değerlendirildiği yorumlarına neden oldu.



Erdoğan, Çankaya Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le de bir toplantı yaptı. Bu toplantı sürerken Org. Koşaner Cumhurbaşkanı Gül ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptı. Org. Koşaner, daha sonra saat 17:00'de Başbakanlık Konutu'na geçti. Görüşme 40 dakika sürdü.



Her yıl iki defa toplanan YAŞ, 1-4 Ağustos 2011 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yapılacak. Başbakan Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos'ta başlayacak Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta kademesi belirlenecek. YAŞ çalışmaları öncesinde basın mensuplarının kısa süreli görüntü ve fotoğraf almalarına izin verilecek. YAŞ üyeleri, toplantının ilk bölümünün ardından Başbakan Erdoğan başkanlığında saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.



YAŞ'ın kritik toplantısına, Ergenekon ve Balyoz davalarından tutuklu bulunan 73 subay'dan terfi döneminde olanların durumu da görüşülecek. Halen biri Orgeneral olmak üzere 30 general ve amiral "Kuvvetli suç şüphesi" gerekçesiyle tutuklu olarak Hasdal Cezaevi'nde bulunuyor.



Bu arada Balyoz Davası tutuklu sanığı Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'nın yerine YAŞ'a katılım olmazken, Erzincan'daki Ergenekon davasının sanıkları arasında yer alan EDOK Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ve internet andıcı soruşturmasında ifade veren Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler de doğal askeri üye olarak toplantıya katılacak.