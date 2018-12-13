T24 LogoT24 Logo
Gündem

ANKARA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

ANKARA'da dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bu gece etkisini artırdı

13 Aralık 2018 01:43

ANKARA\'da dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bu gece etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar, kenti kısa sürede beyaza bürüdü.  

Ankara\'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak kar yağışı, kentin cadde ve sokaklarını kısa sürede beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı kişiler kar yağışı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, trafikte aksaklıklar görüldü. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Kar yağışı ve caddelerden detaylar

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARALapaAnkara Büyükşehir BelediyesiBazıYağışınGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ KarMuhammet BAYRAMANKARA DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24