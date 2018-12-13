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Ankara'da yoğun kar, kenti beyaza bürüdü

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar, bu akşam saatlerinde etkisini artırdı

13 Aralık 2018 02:25

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da, dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar, bu akşam saatlerinde etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar, kenti kısa sürede beyaza bürüdü.
Ankara\'da dün gece başlayan ve bu akşam saatlerinde etkisini artıran kar, kentin cadde ve sokaklarını kısa sürede beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı kişiler kar yağışı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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