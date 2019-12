Ankara'da yaşayanlar için kültür-sanat rehberi

T24

Büyük tiyatro

Cüneyt Gökçer sahnesi



Şinasi sahnesi

Küçük tiyatro

Akün sahnesi



Altındağ tiyatrosu

İrfan Şahinbaş tiyatrosu

Stüdyo sahne

Burak Tüzün'ün şefliğini yapacağı konserde Murat Akar anlatıcı olarak yer alacak. Konserde, Henry Wieiniawski'nin ''2. Keman Konçertosu 1. Bölüm'', Eduardo Lalo'nun ''İspanyol Senfonisi 1. Bölüm'' ile Sergey Prokofief'in ''Peter ve Kurt'' adlı eserleri yorumlanacak.Bilkent Senfoni Orkestrası da bugün İhsan Doğramacı anısına oda müziği konseri verecek. Orkestra 23 Nisan'da da ''Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'' konseri ile seyirciyi selamlayacak. Konserde, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası, Bilkent Müzik Hazırlık Okulu ve Çocuk Solistler sahne alacak.Ankara Devlet Tiyatrosu bu hafta 15 oyunla seyircinin karşısına çıkacak.''Kerbela'', yarın izleyiciyle buluşacak. Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Kerbela''nın dekor tasarımı Murat Gülmez, giysi tasarımı Hale Eren, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait. Oyunda, aralarında Rengin Samurçay, Gül Gökçe, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener'in de bulunduğu kalabalık oyuncu kadrosu rol alırken, orkestrada Tahsin İncirci, Cüneyt Balkız, Artemis Sis Balkız, Tarlan Gazanferoğlu, Seda Yaldız, Muhsin Gurbani, Arzov Gurbani, Gülay Ülgentürk, Sertaç Koyuncu, Taylan Kırıcı, Halis Işık, İlke Türkdoğan ve Hüsnü Kızılgöz bulunuyor.''Genç Osman'' adlı oyun 26 Nisan'da izlenebilir. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği eserin dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostümleri Gülümser Erigür, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait. Müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer, İlhan Kantarcı, Kutay Sungar, Mehmet Akay, Nusret Şenay, Cahit Çağıran, Necmettin Efe Ünal, Kayhan Sarıgöllü, Uğur Kaya, Çiğdem Mine Haktanır, İhsan Sanıvar, Neşe Baykent, Füsun Akay, Fikret Ergin, Halit Güngör ve Nejat Armutçu rol alıyor.''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'' adlı müzikal, bugün, yarın ve 23 Nisan'da sahnelenecek. Haldun Dormen'in Türkçe'ye çevirdiği oyunun yazarı Larry Gelbart ve Bert Shevelove. Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopcu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu ve Doğukan Özman başlıca rollerini paylaştığı oyunun yönetmenliğini Celal Kadri Kınoğlu üstleniyor.''Benim Tatlı Meleğim'' adlı çocuk oyunu yarın küçük seyircileri bekliyor.''Nereye Koşuyorsun Böyle Küçük Tay?'' adlı çocuk oyunu bugün ve yarın izlenebilir.Ulviye Karaca'nın yazıp yönettiği ''Keloğlan-Keleşoğlan'' adlı oyun, bugün ve yarın izleyiciyle buluşacak.Oyunun dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, giysileri Melike Başkan'a, ışığı Zeynel Işık'a, kukla ve mask tasarımı Ulviye Karaca ile İlhan Ateş'e, müziği Kemal Günüç'e, dans düzeni Yener Turan'a ait. İlyas Zeki Karaca, Gerçek Özkök, Hilal Tümerkan, Ü. Bahadır Tunç, Ümit Bayraktar, Emre Armağan Özcan, Gülizar Oltulu, Pınar Uslu, Eda Hakoğlu, Alev Arslan, Meltem Müge Tekeli, Erdal Karakurt, Ezgi Koç, Sema Borhan, Yalın Kuleyin, Rıza Eliaçık, Bahadır Tecimer, Solmaz Kurtoğlu, Ahmet Alper Ayana'nın rol aldığı oyunda, ''Sofranın Sultanı''nı Ergün Uçucu, ''Dev''i Sinan Pekinton, ''Keloğlan''ı ise Edip Tümerkan seslendiriyor.''Erkek ve Kadın'' adlı yapıt, bugün, yarın ve 23 Nisan'da izlenebilir. Bilal Gürdere, Buket Türkyılmaz, Nesrin Üstkanat, Emine Semra Gökalp, Oktay Dal, Pınar Gün, Akın Berk Sağıroğlu'nun rol aldığı oyunun dekor ve kostümleri Sertel Çetiner, ışık tasarımı Ahmet Karademir, müzik düzeni Can Atilla'ya ait.Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' oyunu, yarın ve 23 Nisan'da temsil verecek. Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği yapıtın proje tasarımı ve yönetmenliğini Cem Emüler yapıyor. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin rolünü, Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Eserin dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner, ışık düzeni Seyhun Ayaş ile Zeynel Işık, müzik, ses ve efekt tasarımı da Tayfun Gültutan'ın imzasını taşıyor.Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği ''İçlerinden Hangisi'' adlı oyun bugün, yarın ve 23 Nisan'da sahneye konulacak.Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Şair Baba ve Damdakiler'' adlı oyun, bugün ve 23 Nisan'da temsil verecek. Bursa Cezaevinde kalırken tanıştığı Nazım Hikmet'ten ders alıp kendini geliştirerek ünlü bir ressam olan İbrahim Balaban'ın, cezaevi günlerini anlattığı eserde, Aydın Uysal, Bülent Çiftçi, Cengiz Uzun, Cem Balcı, Eda Yılmaz Yener, Erdinç Doğan, Erkan Alpago, Esra Akdoğan, Gültekin Gülkan, Mehmet Ali Toklu ve Miraç Eronat başlıca rolleri paylaşıyor.''Boğaç Han'', yarın küçük izleyicilerin karşısında olacak.''İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar'' adlı oyun, yarın izlenebilir.

Çocuk oyunu ''Boğaç Han'', 23 Nisan'da seyirciyle buluşacak.





ODA tiyatrosu



Nazlı Nihan Şenol'un yazdığı, Maral Üner'in yönettiği ''Dönülmez Akşamın Ufkundayız'' adlı eser, bugün, yarın ve 23 Nisan'da seyircinin karşısında olacak. Dekor ve kostüm tasarımı Gül Emre, ışığı Burhanettin Yazar'a ait oyunda, Mehmet Ege, Işıl Poyraz ve Ahmet Yılmaz rol alıyor.



''Krem Karamel'' adlı oyun 26 ve 27 Nisan'da temsil verecek.





Opera sahnesi



Osmanlı Sarayı'ndaki harem yaşantısı ile Kösem Sultan'ın entrikalarını konu alan ''Harem'' adlı bale eseri, bugün sahnelenecek. Osmanlı usul müziği eşliğinde sahneye gelen eserin reji ve koreografisini Merih Çimenciler üstleniyor.



''23 Nisan Özel Gösterisi'' adlı bale, 23 Nisan'da izlenebilir.



''Denge'' adlı bale eseri 25 Nisan Pazartesi seyircisiyle buluşacak. Koreografisi Young Soon Hue'ye, müzikleri Astor Piazzola'a ait ''This İs Your Life (Bu Senin Hayatın)'' teatral anlatımı ile birinci perdede beğeniye sunulacak. İkinci perdede, Beethoven'ın unutulmaz eseri 7. Senfoni eşliğinde Alman Uwe Sholz'un ödüllü koreografisi, ADOB sanatçılarınca sahnelenecek.



İtalyan operasının temel direklerinden ve dünya opera salonlarının standart repertuvarının vazgeçilmezlerinden olan ''La Boheme'' operası, 27 Nisan'da temsil verecek. Eserin rejisi Flavio Trevisan'a, orkestra şefliği Antonio Pirolli, Sunay Muratov ve Artem Makarov'a, koro şefliği Alessandro Cedrone'ye, dekoru İsmail Dede'ye, kostümleri Çimen Somuncuoğlu'na, ışık düzeni Fuat Gök'e ait.





Operet sahnesi



''Seslerle Anadolu'' adlı müzikli gösteri 26 Nisan Salı günü izlenebilecek.





Leyla Gencer sahnesi



Çocuklara aile ve arkadaşlığın değerini bir kez daha anımsatan ve başarıya ulaşmanın yolunun kendilerine güvenmekten geçtiğini anlatan ''Sihirbaz Oz'' adlı çocuk müzikali, 24 Nisan Pazar günü minik seyirciyle buluşacak.





"Daha İyi Bir Dünya" gösterime giriyor



Başkent sinemalarında bu hafta 5 film seyirciyle buluşacak.



Dram türündeki ''Daha İyi Bir Dünya'' vizyona giriyor. Yönetmenliğini Susanne Bier'in yaptığı, senaryosu Anders Thomas Jensen'e ait filmde, Mikael Persbrandt, Wil Johnson, Eddy Kimani, Gabriel Muli, June Waweru rol alıyor. Sevgi ve nefreti, geçmişle günümüzü, hayal ile gerçeği karşı karşıya getiren film, En İyi Yabancı film dalında Oscar kazanmıştı.



Minik izleyiciler için ''Alfa ve Omega: Eve Dönüş Macerası'' sinemalarda. Komedi türündeki filmde iki kurdun yaşadıkları parktan ayrılmaları ve yeni evlerine varmak için çıktıkları yolculuk anlatılıyor.



Yönetmenliğini John Cameron Mitchell'in yaptığı ''Mutluluğun Peşinde'' gösterimde. Senaryosu David Lindsay'e ait filmde ünlü oyuncu Nicole Kidman başrollerde. Time dergisine göre ''yılın en iyi ilk on filmi arasında'' yer alan, aynı adlı Pulitzer ödüllü oyundan uyarlanan Mutluluğun Peşinde, aynı zamanda Nicole Kidman;ın hem başrolü hem de yapımcılığı üstlendiği ilk film.



''Kimliksiz'' seyirciyle buluşacak. Gerilim, aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jaume Collet-Serra üstleniyor. Senaryosu Oliver Butcher, Stephen Cornwell ve Didier Van Cauwelaert'ın kitabından uyarlanan filmde, Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, Frank Langella, Sebastian Koch, Olivier Schneider başlıca rolleri paylaşıyor.



Bilim kurgu, gerilim türündeki ''İstila'' beyazperdeye geliyor. Yönetmenliğini Gareth Edwards'ın yaptığı filmin senaryosu da Edwards imzasını taşıyor. Filmde, Whitney Able, Scoot McNairy başrollerde yer alıyor.