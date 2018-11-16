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Ankara'da yaşanan intiharın görüntüsü ortaya çıktı

Ankara'da 5 gün önce Kızılay istasyonunda yaşanan intiharın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

16 Kasım 2018 19:15

Ankara\'da 5 gün önce Kızılay istasyonunda yaşanan intiharın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara\'da 5 gün önce akşam saatlerinde, Kızılay istasyonunda bulunan E.K. (32) AŞTİ ile Dikimevi arasında hizmet veren trenin önüne atladı. E.K. olay yerinde feci şekilde can verdi. Yaşanan olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.  Görüntülerde E.K.\'nın trenin önüne atladığı ve istasyonda bulunan diğer yolcuların panik görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-E.K.\'nın trenin önüne atlaması
-Diğer yolcuların paniği

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ) 

ANKARA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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