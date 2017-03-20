Ankara'da yarın bu yollar kapalı

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Ankara’da katılacağı "5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi" isimli program nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı organizesinde, 21 Mart günü saat 11.00’de Ankara Spor Salonu’nda (ARENA) Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek "5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi" konulu program nedeniyle, 21 Mart günü saat 07.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları) araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergâhları kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."