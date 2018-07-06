T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da yakalanan firari 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, terör örgütü FETÖ/PDY'den aranan firari 3 kişi Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı

06 Temmuz 2018 22:56

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI\'da, terör örgütü FETÖ/PDY\'den aranan firari 3 kişi Ankara\'da yakalanarak gözaltına alındı. Çankırı\'ya getirilen şüpheliler, tutuklandı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olan Z.T, M.R.T. ve İ.U., yüksek miktarda döviz, TL ve altın ile Ankara’da yakalanarak Çankırı’ya getirildi. Çankırı’da adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan SARICIÇANKIRI DHA ÇANKIRIAnkaraEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleFETÖPDYTLAnkarada yakalanarak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24