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Yaşam

Ankara'da 'uyuşturucu' operasyonu; 70 kilo bonzai ele geçirildi

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

09 Ekim 2016 03:30

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 4 ilde gerçekleştirilen 5 operasyonda 1 ton 100 kilogram esrar, 1 ton klonlanmış esrar ile 70 kilogram bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Kayseri'de, adresleri önceden tespit edilen noktalara yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi. 

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 ton 100 kilogram esrar, kalitesi artsın diye aşılanmış 1 ton klonlanmış esrar (scanc) ile 70 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. 

Emniyet yetkilileri, scanc'ın bugüne kadar Türkiye'de ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerinden yurda sokulduğunun tespit edildiğini kaydetti. 

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucuların değerinin 21 milyon lira olduğunu belirtti. 

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