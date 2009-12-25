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Yaşam

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 119 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 119 kişi gözaltına alındı.

25 Aralık 2009 02:00

T24 - Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 119 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, son 5 gün içerisinde sokak satıcılarına yönelik bir dizi operasyon düzenledi. İlk operasyonda, 22 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.

Altındağ ve Mamak'ta gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda ise 34 kişi gözaltına alınırken, bu operasyonda 3.5 kilogram esrar maddesi bulundu.

Polisin ihbar üzerine Altındağ'daki bir adrese düzenlediği operasyonda, 500 gram esrar maddesi elde edilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

''Torbacı'' adı verilen sokak satıcılarına yönelik iki ayrı operasyonda ise 69 kişi yakalandı. Bu kişilerle birlikte 4 kilograma yakın esrar maddesi, 41 gram eroin maddesi, 9 adet extacy hap ele geçirildi.

Zanlılarla birlikte uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para bulundu.

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