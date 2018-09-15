Ankara'da Ulus Meydanı'nı yayalaştırma projesine onay

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ulus trafiğini yer altına alarak bölgenin yayalaştırmasını sağlayacak projeye onay verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, Ulus trafiğini yer altına alarak meydanın yayalaştırılmasını sağlayacak proje için imzalanan protokolün uygulanması kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulus trafiğini yer altına alarak meydanın yayalaştırılmasını sağlayacak proje için imzalanan protokolün uygulanması Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 17 Ağustos'ta imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Protokol kapsamında projenin ihalesi ve yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerçekleştirecek, finansmanını ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırma, imar planlama çalışmaları, alternatif yol güzergahlarının belirlenmesi, çevre düzenlemeleri gibi tanzim edilen yükümlülükleri ise ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile belediyenin ilgili daire başkanlıklarınca yerine getirilecek.

"Ankara büyük bir meydana kavuşacak"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, projenin ihale aşamasında olduğunu belirterek "En kısa sürede ihaleye çıkılacak. Tünel çalışması aç kapa yöntemiyle yapılacak. Burada su, kanalizasyon, elektrik gibi altyapı unsurları bulunduğundan direkt delinerek tünel yapmak mümkün değil. Tamamlanınca Ankara büyük bir meydana kavuşacak." değerlendirmesini yaptı.

Proje

Projeyle Ulus İtfaiye Meydanı Melike Hatun Camisi önünden başlayıp Atatürk Heykeli'nin yer aldığı Ulus Meydanı'ndan devam ederek Roma Hamamı önüne kadar olan bölgeyle Bent Deresi Kavşağı'ndan Atatürk Heykeli'nin yer aldığı Ulus Meydanı'ndan devam ederek eski Stad Oteli arasındaki bölgede trafik yer altına alınacak.