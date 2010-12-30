-ANKARA'DA ULAŞIMA ZAM GELİYOR ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün toplanarak ulaşıma yapılacak zammı belirleyeceğini bildirdi. 2011'de en büyük hedeflerinin 2020 EXPO olduğunu belirten Gökçek, dün Valilik binasında bu konuyla ilgili bir toplantı yapıldığını ve önemli adımlar atıldığını ifade etti. İzmir'in EXPO konusunda şansını denediğini, ancak bunu iyi kullanamadığını öne süren Gökçek, şunları kaydetti: ''2020 EXPO kesinlikle Ankara'nın hakkıdır ve hakkımız olanı alacağız. İzmir bu konuda sınıfta kalmıştır ve Türkiye'ye ikinci bir mağlubiyet yaşatmaya hakkı yoktur. Aradan çekilsinler. Bunu daha önce denediler ama yarışı Milano'ya kaptırdılar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteği olmasaydı o kadar da oy alamazlardı. Şimdi sıra kesinlikle bizde. 2020 EXPO'yu almayı çok istiyoruz.'' Önümüzdeki yıl Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içerisindeki Hayvanat Bahçesi'ni de ele alacaklarını belirten Gökçek, yapacakları çalışmayla Başkente uluslararası nitelikte bir Hayvanat Bahçesi kazandıracaklarını bildirdi. Başkan Gökçek, 2011 yılı hedefleri arasında yer alan büyük projelerinden birinin de Bilişim Vadisi'ni Ankara'ya getirmek olduğunu söyledi. Yapılan tüm çalışmaların ve hazırlanan raporların, Bilişim Vadisi için en uygun yerin Ankara olduğunu gösterdiğini belirten Gökçek, ''Bu projenin Kocaeli'ye götürülmesi gibi çalışmalar var ama bu doğru değil. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'li olduğu için Bilişim Vadisi'ni oraya kurmak istiyor ama bu çok yanlış. Bu, Türkiye ekonomisi için de doğru bir şey olmaz. İnanıyorum ki bizim partimiz bu anlamda sırf bakan oralı olduğu için bir yatırım yapmaz ve objektif davranır. Bu konuda raporlar da Ankara'yı gösterdiği için inanıyorum ki Bilişim Vadisi Ankara'da olacaktır'' diye konuştu. Ankara'nın artık çok iyi bir fuar alanına ihtiyacı olduğunu dile getiren Gökçek, 2020 EXPO için de büyük bir fuar alanının gereğini vurguladı. -ULAŞIMA ZAM- UKOME'nin bugün toplanacağını ve ulaşıma yapılacak zammı belirleyeceğini aktaran Gökçek, ''Ayda 10 milyon lira zarar ediyoruz. Bunun tabii ki hepsini kapatmayacak bu zam ama en azından bir kısmını kapatabilir. En pahalı ulaşımın da Ankara'da olduğu konusunda yersiz eleştiriler var. Ankara'da tam biletin bedeli aslında 1,50 lira ama herkes bizim tek binişlik biletimizin fiyatını söylüyor. Tek binişlik bilet 1,85 lira diye herkes onu baz alıyor. Bunu kaldıra da biliriz. Ayrıca kartlı sistemin yerine değişik sistemler üzerinde de çalışıyoruz. Dokunmatik kartlar üzerine yoğunlaştık ama ne olur ilerleyen zamanlarda bakacağız'' dedi.