Ankara'da tren kazasının meydana geldiği hat, kullanıma açıldı

Kaan ULU- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin çarpıştığı Marşandiz İstasyonu\'ndaki hat, onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Trenlerin istasyondan geçerken hızlarını düşürdüğü ve sesli uyarıda bulunduğu görüldü.

Ankara- Konya seferini yapan YHT, 3 gün önce Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu\'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı. Kazada 3\'ü makinist, 6\'sı yolcu, 9 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı. Kazanın ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları, aralıksız sürdürülerek 2 günde tamamlandı.

Enkazın kaldırılmasının ardından, hasarlı raylar ve enerji iletim hatları da yenilendi. Onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla hat, bugün itibariyle yeniden ulaşıma açıldı. Saat 06.10\'da Ankara Garı\'ndan hareket eden YHT, kazanın meydana geldiği hattı kullanarak İstanbul Pendik\'e gitti. Ardından Sincan- Kayaş arasında hizmet veren banliyö treni de bu hattı kullandı.

Hem YHT hem de banliyö trenlerinin Marşandiz İstasyonu\'ndan geçerken hızlarını düşürdüğü ve sesli uyarıda bulunduğu görüldü.



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