Ankara'da tren kazasının meydana geldiği hat kullanıma açıldı

ANKARA\'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin çarpıştığı Marşandiz İstasyonu\'ndaki hat, onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla tren seferlerinde yeninden kullanılmaya başlandı. Yüksek Hızlı Tren\'in istasyondan geçerken hızlarını düşürdüğü ve sesli uyarıda bulunduğu görüldü.

Ankara-Konya seferini yapan YHT, 3 gün önce Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu\'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı. Kazada 3\'ü makinist, 6\'sı yolcu 9 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı. Kazanın ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. TCDD ekipleri, gece gündüz çalışarak kazanın enkazını 2 gün içerisinde kaldırdı.

Enkazın kaldırılmasının ardından, raylarda ve elektrik iletim hatlarında oluşan hasar onarıldı. Ayrıca, hasarlı raylar ve enerji iletim hatları yenilendi. Onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla kazanın yaşandığı hat, tren seferlerinde kullanılmaya bugün başlandı. İlk olarak saat 06.10\'da Ankara Garı\'ndan kalkan YHT İstanbul Pendik\'e gitti. Ardından Sincan-Kayaş arasında hizmet veren banliyö treni, kazanın yaşandığı hattı kullandı. Öte yandan, YHT ve banliyö trenlerinin Marşandiz istasyonundan geçerken hızlarını düşürdüğü ve sesli uyarıda bulunduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

-İstasyon alanından görüntüler

-YHT\'nin istasyondan geçişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Kaan ULU-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)