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Yaşam

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

06 Mayıs 2010 11:23

T24 - Ankara'da, gece 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul yolu Batıkent kavşağı köprü altında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ünlü kontrolündeki 06 KRJ 42 plakalı araç, daha önce başka bir kazaya karışan ve yol kenarında polis ekiplerini bekleyen 06 KL 153 plakalı araca hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç içerisinde bulunan Hüseyin Ünlü hafif şekilde yaralanırken, yan koltuktaki Canan Yakar otomobil içerisinde sıkıştı.

Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Canan Ünlü, itfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen araçlar trafik ekiplerince yoldan çekildi.

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