Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, çevre yolunun Susuz köprüsü yakınlarındaki kazada, Dursun Mumcu'nun kullandığı 06 MJN 95 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Murat Karakan idaresindeki 06 BG 5433 plakalı kamyona arkadan çarptı.



Kazada, Dursun Mumcu otomobilde sıkışarak ölürken, cesedi olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.



Mumcu'nun otomobilinde bulunan ve hafif yaralanan Mehmet İnan, Halil İbrahim Erdoğan, Mesut Yalçın ve Emre Mumcu ise çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

