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Yaşam

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

24 Nisan 2009 04:03

Sarayköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kazan'dan Ankara yönüne gelmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 AT 6939 plakalı minibüs, Sarayköy kavşağı yakınlarında özel bir kargo firmasına ait Ayhan Oğuz yönetimindeki 34 ZL 2677 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, minibüsteki Nuri Alıcı olay yerinde öldü, Mehmet ve Şükrü Alıcı ile Satı, Abdullah Aldağ ve kamyon sürücüsü Ayhan Oğuz yaralandı.

Yaralılar, Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

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